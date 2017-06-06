 قريبا .. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد الوفاة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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قريبا .. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد الوفاة

قريبا .. الذكاء الاصطناعي يتنبأ بموعد الوفاة
المناطق_متابعات

طور مجموعة من العلماء في جامعة أديلايد نظام ذكاء اصطناعي جديد يمكنه تحديد موعد وفاتك، إذ استطاعت خوارزميات التعلم العميقة من خلال تحليل التصوير المقطعي لنحو 48 مريضا، التنبؤ باحتمالية وفاتهم في غضون خمس سنوات بدقة 69٪، وهي نتيجة مشابهة لتنبؤات العشرات من أخصائيي التشخيص البشري.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكي فإن التنبؤ بموعد الوفاة يساعد الأطباء على تحديد الأسباب ومساعدة المرضى على العيش لفترة أطول.
وقال الدكتور “لوك أوكدن راينر” من جامعة أديلايد: “إن التنبؤ بمستقبل المريض مفيد لأنه يمكن الأطباء من تكييف العلاجات المناسبة لكل الفرد، فبدلا من التركيز على تشخيص الأمراض، يمكن للنظم الآلية التنبؤ بالنتائج الطبية بطريقة لا يتم تدريب الأطباء على القيام بها، من خلال دمج كميات كبيرة من البيانات والكشف عن أنماط خفية”.
ولإجراء هذه التجربة، كان نظام الذكاء الاصطناعي يبحث عن بعض الأعراض مثل انتفاخ الرئة، تضخم القلب والأوعية الدموية، إذ تم تدريب نظام التعلم العميق على تحليل أكثر من 16 ألف صورة يمكن أن تشير إلى علامات المرض في تلك الأجهزة، وقال “راينر: “لقد أصبحت الآلات بارعة بسرعة كبيرة، على الرغم من أن هذا الأمر يتطلب تدريبا مكثفا للخبراء البشريين “.

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