أمير الكويت يتوجه إلى المملكة

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق له عصر اليوم الثلاثاء متوجهاً إلى جدة، وذلك في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية.

وكان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر العبدالله، والشيخ فيصل السعود، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

ويرافق سمو الأمير وفد رسمي يضم كلا من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، ومدير مكتب سمو أمير البلاد احمد فهد الفهد، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد.