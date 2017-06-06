أمير القصيم: نتطلع لإحداث نقلة نوعية للجمعية لخدمة مزارعي ومنتجي التمور

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الشرفي لجمعية منتجي التمور التعاونية بالقصيم في مكتبه بالإمارة اليوم الثلاثاء ، رئيس مجلس إدارة جمعية منتجي التمور التعاونية بمنطقة القصيم إبراهيم بن علي الفايزي ، يرافقه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن محمد التويجري ، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، الذين قدموا للسلام على سموه ، بمناسبة انتخاب مجلس إدارة الجمعية الجديد للفترة القادمة.

وعبر سموه عن شكره وتقديره للجميع على جهودهم بالنهوض بالجمعية ، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء وتحقيق الأهداف المرسومة بأذن الله تعالى لعمل هذه الجمعية لما يساعد ويحمي زراعة النخيل بالمنطقة ، متطلعاً سموه إحداث نقلة نوعية للجمعية لخدمة مزارعي ومنتجي التمور بالمنطقة .

وأشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بمتابعة سموه الدائمة ، ودعمه اللا محدود لعمل الجمعية ، راجين من سمو أمير المنطقة الاستمرار بالرئاسة الشرفية للجمعية ، مشيرين إلى أن الجمعية لا يمكن أن تستغني عن رئاسة سموه وتوجيهاته واهتمامه الجلي والواضح لكل ما يخدم عمل الجمعية ، مفيدين أن مجهودات سمو أمير المنطقة بالدورة السابقة ، التي لاتخفى على أحد من دعم من قبل سموه لدى الجهات العليا وكذلك الدوائر الحكومية في منطقة القصيم.

كما استعرض رئيس وأعضاء مجلس الجمعية الخطة المستقبلية للجمعية من برامج مثل مكافحة سوسة النخيل ، وتصدير وتصنيع التمور وتوزيعها في الخارج ، والعوائق التي تمنع ذلك مثل نقص العمالة العادية والموسمية لجني وتصنيع التمور ، وكل ما يخص مزارعي ومنتجي التمور بمنطقة القصيم.