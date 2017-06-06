انتعاش أسواق العسل في رمضان

تشهد أسواق العسل هذه الأيام حركة شرائية عالية نتيجة لاستخدامها في إعداد الأطباق الشعبية التي يقبل عليها الأهالي في شهر رمضان المبارك، وسجلت العديد من محلات العسل مبيعات مرتفعه

وأكد احمد الغيلاني تاجر عسل في منطقة الباحة استمرار ارتفاع مبيعات العسل خلال الأيام المقبلة حتى يصل للذروة نهاية شهر رمضان، مشيراً إلى أن منافذ البيع في المنطقة تشهد تدفق كميات كبيرة من العسل بعد ازدهار الغطاء النباتي استعدادا للصيف حيث الزواجات والمناسبات مبيناً أن الطلب كان مواكباً لكميات العرض ونظراً لاستخدامه في إعداد الأطباق الرمضانية لافتا إلى أن الاقبال على شراء العسل بدأ من قبل شهر رمضان والطلب سوف يستمر حتى نهاية شهر رمضان الذي يتميز بالوجبات والأطباق الشعبية التي يدخل العسل في تكوينها و تتراوح أسعار كيلو العسل الصافي من 350 إلى 500 ريال بينما تخطى سعر كيلو العسل بالشمع 800 ريال ، مؤكدا أن هناك تزايدا مرتفعا على طلب العسل من قبل المستهلكين الذين يتوافدون على أسواق العسل بشكل يومي وكذلك على الطلب من خارج المنطقة وقال الغيلاني والذي يعتبر من اشهر تجار العسل في المنطقة الجنوبية ان الامطار التي شهدتها منطقة الباحة ستساعد على زيادة المرعى وبالتالي سيكون هناك وفرة في الانتاج كما ان العسل محليا يتميز بشعبية وطلب عاليين ويستخدم من معظم المستهلكين كدواء قبل أن يكون غذاء لذلك يحرص الكثير من المستهلكين على الحصول على العسل الجيد من مصادر موثوقة حتى لو بأسعار مرتفعة. وحول انواع العسل قال عبدالله الزهراني أنواع العسل كما هو معروف تختلف في اللون والطعم حسب المصدر الزهري (النبات الذي جمع منه النحل الرحيق) وبصفة عامة يوجد عدد من الأنواع مثل عسل السدر الذي تصل أسعاره بين 350 – 500 ريال للكيلو حسب المناطق والوفرة، ثم يأتي عسل السمرة الذي تصل اسعارة من 300 – 400 ريال للكيلو، وعسل الضهيان الذي تصل أسعاره بين 200-350 ، والعسل الصيفي الذي يأتي بعد سقوط أمطار الصيف وتصل أسعاره بين 300-700ريال وعسل المجرى وأسعاره بين 300-700 وعسل الضرمة التي تصل اسعاره بين 350 إلى 600ريال.