 اجتماع تحضيري بالباحة لحملة الافراج عن الموقوفين في المطالبات المالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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اجتماع تحضيري بالباحة لحملة الافراج عن الموقوفين في المطالبات المالية

اجتماع تحضيري بالباحة لحملة الافراج عن الموقوفين في المطالبات المالية
المناطق_عبد الرحمن سفر
عقد اليوم الاجتماع التحضيري لحملة الإفراج عن الموقوفين في المطالبات المالية بالباحة برئاسة وكيل إمارة منطقة الباحة رئيس الحملة الدكتور حامد بن مالح الشمري بحضور رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبدالعزيز بن رقوش وأعضاء الحملة وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب وكيل الامارة
وفِي بداية الاجتماع نقل وكيل امارة منطقة الباحة تحيات وحرص صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على إنجاح هذه الحملة والتى تستهدف كل من لديه ديون مثبته وغير جنائية ومن هم داخل السجن داعيا الميسورين من أبناء المنطقة والوطن من رجال اعمال الى إنجاح هذه الحملة والتى تقف على أهداف سامية وتعكس مدى ما يسود هذا المجتمع من تراحم وتكاتف في ضَل القيادة الحكيمة أيدها الله متمنيا التوفيق لهذه الحملة والقائمين عليها وان تساهم في تفريج كرب من هم يعانون من ضلع الدين
بعد ذلك استعرض جدول الاجتماع والذي تضمن تحديد موعد تدشين الحملة من قبل سمو امير منطقة الباحة يوم الثلاثاء ١٨ رمضان الجاري بمقر قاعة الامير فيصل بالإدارة العامة للتعليم بالباحة .
من جهته اوضح رئيس اللجنة ان تدشين الحملة من قبل سمو امير المنطقة حفظه الله يعطي انعكاسا واضحا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لابناء هذا الوطن من دعم سخي داعيا جمبع افراد المجتمع للمشاركة في هذه الحملة وتحقيق هدف (الإطلاق الفوري) لأي موقوف عند اكتمال المبلغ الموقوف من اجله بما يحقق الهدف السامي لهذه الحملة وهو لم شمل الموقوف بعائلته وقضاء ماتبقى من رمضان مع أهله وأبنائه ، من جانبة قدم مدير المركز الاعلامي لحملة الإفراج عن الموقوفين بقضايا مالية سامي شريم الدعوة لجميع الاعلاميين لحضور تدشين الحملة مقدما شكره وتقديره لجميع الجهات الاعلامية الراعية للحملة مثمنا حرص الجميع على الحضور والاستفادة من جميع المعلومات والصور التي سيقدمها المركز الاعلامي للحملة

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