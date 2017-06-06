تكريم الفائزين بالتصفيات النهائية لمسابقة ( تدبر ) بتعليم الرياض

كرم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع الطالب إبراهيم العويد‏ من ثانوية الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم لحصوله على المركز الأول ‏على مستوى المملكة في الفرع الأول القرآن كاملا مع معاني الكلمات في ‏ التصفيات النهائية لمسابقة ‏وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما (تدبر) في عامها الأربعين والمقامة في مكة المكرمة والتي رعاها وزير التعليم مؤخرا .

كما كرم الدكتور المانع الأستاذ ظفر القليب من ثانوية الإمام الدوري لتحفيظ القرآن الكريم والذي حصل على المركز ‏الأول ‏على مستوى المملكة في الفرع الأول – القرآن كاملا مع متن الجزرية وذلك بحضور مدير إدارة التوعية الإسلامية الأستاذ أحمد الخميس و المشرف على المسابقة الاستاذ سالم العجمي .

وقدم الدكتور المانع التهنئة للفائزين مؤكدا أن المسابقة تحظى بدعم كبير من وزارة التعليم باعتبار القرآن الكريم والسنة المطهرة هي دستور هذه البلاد لذا كان الاهتمام بهذه المسابقة كبيرا وهو امتداد لاهتمام قيادة هذه البلاد حفظهم الله وعنايتهم بالقرآن الكريم والسنة النبوية علماً وتعلماً منذ بداية تأسيسها مثنيا على جهود إدارة التوعية الإسلامية .

هذا وفي ذات المسابقة وفي مجال القرآن الكريم وتفسيره – الفرع الأول فازت الطالبة رغد بنت سليمان الجربوع من الثانوية الأربعين على المركز الثالث على مستوى المملكة .

وفي مجال الحديث الشريف وعلومه – الفرع الأول : فازت الطالبة سارة بنت عبدالله الحبيب من الثانوية الرابعة على المركز الأول على مستوى المملكة