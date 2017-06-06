 أمير القصيم يوافق على ترقية 115 موظفاً من منسوبي الإمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يوافق على ترقية 115 موظفاً من منسوبي الإمارة

أمير القصيم يوافق على ترقية 115 موظفاً من منسوبي الإمارة
المناطق_بريدة

وافق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على صدور قرارات ترقية 115 موظفاً ، من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وأوضح المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة القصيم عمر بن ماضي الربيعان أن الترقيات شملت موظفين من المرتبة السادسة حتى المرتبة العاشرة ، مباركاً لمن صدر قرار ترقيتهم ، داعياً الله لهم السعادة والتوفيق.

وعبر الموظفون الذين شملهم القرار ، عن سعادتهم بالترقية ، مؤكدين أنها ستكون حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد ودافعاً للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

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