 استقبال سمو نائب أمير الشرقية لقائد حرس الحدود | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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استقبال سمو نائب أمير الشرقية لقائد حرس الحدود

استقبال سمو نائب أمير الشرقية لقائد حرس الحدود
المناطق_الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه اليوم (الثلاثاء)، قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية اللواء مطلق الصالحي وكبار قادة حرس الحدود بالمنطقة.

واطلع سموه في بداية اللقاء على الجهود التي يبذلها رجال حرس الحدود في ضبط الحدود البرية والبحرية للمملكة، والتقنيات المتطورة التي تم تزويد القطاع بها، كما استمع سموه إلى جهود مراكز حرس الحدود في حماية المتنزهين من الأخطار وانقاذهم.

 

مشيداً سموه بما يبذله رجال حرس الحدود في حماية الوطن، والذود عنه، مشدداً يحفظه الله على ضرورة استمرار رجال حرس الحدود في الأنشطة التوعوية للمتنزهين وتكثيف دورهم في مواقع التنزه للحد من حالات الغرق وفقدان الأرواح.

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