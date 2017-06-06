داعش يحرق براميل النفط لحجب الرؤية عن طائرات التحالف الدولي في الرقة

أحرق مسلحو تنظيم (داعش) اليوم الثلاثاء، عشرات البراميل من النفط في المدينة لحجب الرؤية عن طائرات التحالف الدولي في الرقة شمالي سوريا.

وقال سكان في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): “إن التنظيم وضع مئات براميل النفط الخام في شارع تل أبيض وسط المدينة ومحاور مداخل المدينة الغربي وقرب باب بغداد شرق المدينة وفي منطقة شارع القطار شمالها وإن سماء المدينة تغطيها سحب الدخان الأسود”.

وكانت قوات سورية الديمقراطية وفصائل معارضة أعلنت اليوم بدء عملية عسكرية لتحرير مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش.