اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بتبوك تعقد اجتماعها.

عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك اجتماعا بمقر فرع هيئة السياحة والتراث الوطني برئاسة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن احمد الخريصي وبحضور أمين المنطقة نايف بن مناحي وأعضاء اللجنة، وقد بين مدير عام فرع الهيئة أمين مجلس التنمية السياحية م.فهد الحميدي إن الاجتماع جاء لاستعراض جهود الشركاء في التحضير لمهرجان الورود والفاكهة لعام 1438 في نسخته الخامسة والذي سيقام في العاشر من شهر ذي القعدة، والتحضير لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم في نسختها الثانية بالاضافة الى المهرجانات التي سوف تقام في المحافظات خلال فترة الصيف، كما ناقش الاجتماع جاهزية المنطقة لإستقبال مواسم الإجازات وتحقيق متطلبات وتطلعات الزائرين للمنطقة.