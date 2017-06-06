 اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بتبوك تعقد اجتماعها. | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بتبوك تعقد اجتماعها.

اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بتبوك تعقد اجتماعها.
المناطق_تبوك
عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك اجتماعا بمقر فرع هيئة السياحة والتراث الوطني برئاسة وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن احمد الخريصي وبحضور أمين المنطقة نايف بن مناحي وأعضاء اللجنة، وقد بين مدير عام فرع الهيئة أمين مجلس التنمية السياحية م.فهد  الحميدي إن الاجتماع جاء لاستعراض جهود الشركاء في التحضير لمهرجان الورود والفاكهة  لعام 1438 في نسخته  الخامسة  والذي سيقام في العاشر  من شهر ذي القعدة، والتحضير لبطولة تبوك الدولية لكرة القدم في نسختها الثانية بالاضافة الى المهرجانات التي سوف تقام في المحافظات خلال فترة الصيف، كما ناقش الاجتماع جاهزية المنطقة لإستقبال مواسم الإجازات وتحقيق متطلبات وتطلعات الزائرين للمنطقة.

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