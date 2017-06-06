كشافة السلام بالرياض تبادر بإفطار الصائمين

ساهم فريق السلام التطوعي وكشافة السلام التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي السلام بمنطقة الرياض في توزيع وجبات إفطار صائم بالمساجد وعند إشارات المرور بالتعاون مع شركة هرفي للخدمات الغذائية وشركة بيت الشواية وكذلك توزيع بعض المنتجات التي أعدتها الأسر .

وأوضح القائد الكشفي الأستاذ أكرم مكي أن المبادرة، التي تنفذها كشافة السلام والفريق التطوعي في شهر رمضان المبارك تأتي انطلاقا من مسؤوليات اللجنة الاجتماعية، والدور التطوعي للحركة الكشفية، الذي يعمل على تعزيز انتماء ومشاركة الكشافين في مجتمعهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير الفرص لتأدية الخدمات بأنفسهم، وإبراز الدور التربوي، الذي تقوم به الكشافة من خلال خدمة المجتمع والتفاعل مع البيئة المحيطة، بالإضافة إلى تنمية روح العمل التطوعي لدى الشباب .