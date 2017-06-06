نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي جوازات الشرقية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه أمس، مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء/ فيصل البلعاسي، وكبار منسوبي الإدارة.

واستمع سموه في بداية اللقاء إلى شرحٍ عن ما تبذله جوازات المنطقة الشرقية في مجال المنافذ ومراكز الجوازات وخدمات المقيمين، وما تبذله إدارة الجوازات من جهود لأجل إنجاح حملة وطن بلا مخالف التي أُطلقت بموافقة المقام السامي، وبمتابعة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

كما اطلع سموه على خطط جوازات المنطقة الشرقية للتعامل مع موسم العمرة والحج وإجازات الأعياد التي يتوقع أن تشهد فيها المنافذ البرية والجوية للمنطقة الشرقية كثافةً في الرحلات والمسافرين، كما اطلع يحفظه الله على الخطوات التي اتخذتها المديرية العامة للجوزات لتطوير العمل في مراكز الجوازات.

مشيداً سموه بما تبذله إدارة جوازات المنطقة الشرقية في تطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين في المراكز والمنافذ، داعياً إلى بذل مزيدٍ من الجهود لتيسير حركة المسافرين في كافة المنافذ خلال الفترة المقبلة، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.