محافظ المزاحمية يدشن لوحة مراقبي المساجد

دشن محافظ المزاحمية عساف العساف صباح أمس في مكتبه بالمحافظة لوحة مراقبي المساجد بحضور محمد الزياد مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمزاحمية ، والدكتور إبراهيم الزمامي رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة بالمزاحمية .

وأوضح الزياد أن اللوحة الموجودة داخل المسجد تحتوي على اسم المراقب ورقم الجوال وأحاديث نبوية والهدف منها سرعة حل المعوقات وتوفير جميع الخدمات للمساجد وتفعيل مبدأ التعاون بين الإدارة وجماعة المسجد .

وأشار الى أن المراقبين هم عيون الإدارة في متابعة جميع ما يتعلق بالمساجد من إمام المسجد ومؤذن وعمال الصيانة ويجب إظهارها بالمظهر اللائق

وقدم الزياد شكره لوزير الشؤون الاسلامية ونائب الشؤون الاسلامية ومدير فرع الوزارة بمنطقة الرياض على دعمه وتوجيهاتهم في تطوير وخدمة بيوت الله. كما كرمت إدارة المساجد الدكتور إبراهيم الزمامي رئيس مجلس إدارة مكتب الدعوة وتوعية الجاليات لجهود المكتب الدعوية في المحافظة.