نائب أمير عسير يستقبل المجلس البلدي لمحافظة خميس مشيط

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير اليوم بمكتبه بالإمارة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي يرافقه رئيس المجلس البلدي بمحافظه خميس مشيط ظافر بن حزام آل فاهده الشهراني وأعضاء المجلس البلدي .

و في بداية اللقاء قدم الجميع التهنئة لسمو الأمير منصور بن مقرن بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة عسير وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك

ورحب سمو نائب أمير المنطقة برئيس المجلس والوفد المرافق له , متمنيا لهم التوفيق والسداد في عملهم, مؤكداً سموه أن عمل المجالس البلدية هو عمل تكاملي بينهم وبين الأمانات والبلديات والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المنطقة وساكنيها , إضافة إلى ان المجالس البلدية ناقلة لصوت المواطن للمسؤول بكل وضوح وشفافية لما يعود بالرقي للخدمات المقدمة لهم ودفع عجلة التنمية .

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو نائب أمير المنطقة عضوية أصدقاء المجلس قدمها رئيس المجلس البلدي ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة