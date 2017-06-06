نائب أمير عسير يستقبل مدير الخطوط السعودية بالمنطقة

نائب أمير عسير يستقبل مدير عام الخطوط السعودية بالمنطقة الجنوبية

أبها – الشئون الإعلامية بإمارة منطقة عسير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير مدير عام خدمات الركاب والمبيعات بالإقليم الجنوبي بالخطوط الجوية العربية السعودية سعيد بن علي القحطاني يرافقه مدير محطة أبها منصور بن محمد بدوي ومدير مكاتب مبيعات التذاكر بالإقليم الجنوبي عائض آل جلاله وذلك ظهر اليوم بمكتب سموه بالإمارة

وقدم القحطاني ومنسوبي السعودية التهنئة لسمو الأمير منصور بن مقرن بمناسبة تعيينه نائباً لأمير منطقة عسير وتهنئته بمناسبة شهر رمضان المبارك كما تم تقديم تقرير إنجازات الخطوط الجوية العربية السعودية للأشهر الأربعة الأولى من عام 1438 هـ 2017 م وأستعرض مدير عام الإقليم معدلات التشغيل وإحصائية الركاب المسافرون من وإلى مطار أبها الإقليمي وكذلك مطار بيشه ، حيث بلغ إجمالي الركاب المسافرين من وإلى محطة أبها خلال الأربعة الأشهر (804.978 مسافراَ ) وبعدد رحلات 7.360رحلة ، وكذلك بلغ إجمالي الركاب المسافرين من وإلى محطة بيشة ( 173.248 مسافراَ ) وبعدد رحلات بلغت1,153رحلة.

وبذلك بلغ عدد المسافرين من وإلى منطقة عسير على رحلات الخطوط السعودية (978.226 مسافراً ).

كما ذكر القحطاني ، بأنه تم تقديم كافة خدمات إنهاء إجراءات السفر وتقديم خدمات المناولة الأرضية لعدد ( 3.902 ) رحلة دولية من شركات الطيران الأخرى من مطار أبها الإقليمي إلى عدد من المطارات الدولية ، حيث بلغ إجمالي الركاب المسافرين الدوليين من وإلى أبها 402.466 مسافراً.

وأوضح القحطاني أن الخطوط السعودية كانت راعية لمهرجان أبها لعام 1437 هـ – 2016 م وكانت الناقل الرسمي لهذا المهرجان وحصلت الخطوط السعودية على جائزة مهرجان أبها للتسوق لنفس العام ، وشاركت الخطوط السعودية في الكثير من الفعاليات والمناشط المختلفة على مدار العام.

وكما تم تطوير جميع أنظمة الآلية والإلكترونية بما يواكب العصر الحديث في كافة مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت لخدمة الضيوف سواء لكبار الشخصيات أو الأفراد وبإمكانهم عمل الحجز وأصدر التذاكر وبطاقة صعود الطائرة من خلال مكاتبهم أو منازلهم أو هواتفهم الشخصية ، أيضا تم تسيير عدد ( 4320 ) رحلة برية خلال عام 2016 م عن طريق حافلات كبيرة لخدمة أهالي منطقة نجران ونقلهم من نجران إلى أبها والعكس .

هذا وقد وجه سموه الكريم شكره وتقديره للخطوط السعودية ممثلة في سعادة المهندس صالح بن ناصر الجاسر المدير العام للخطوط السعودية وكافة التنفيذيين ومدير عام خدمات الركاب والمبيعات بالإقليم الجنوبي سعيد القحطاني ومنسوبي السعودية بمنطقة عسير على جهودهم المقدرة والمباركة ، وتم مناقشة الخطط المستقبلية للناقل الوطني في منطقة عسير ، وحث سموه على تطوير وتقديم الخدمات لما يخدم المواطن والمقيم ويعمل لخدمتهم.