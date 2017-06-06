 مدير تلفزيون القصيم: آرت سكوير متفردة قدمت أعمال فنية فذة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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مدير تلفزيون القصيم: آرت سكوير متفردة قدمت أعمال فنية فذة

مدير تلفزيون القصيم: آرت سكوير متفردة قدمت أعمال فنية فذة
المناطق_بريدة

أشاد مدير محطة تلفزيون منطقة القصيم فهد العمر ، بفعالية آرت سكوير ، وما تقوم به من عمل يجسد مفهوم لغة الفنون البصرية بأسلوب متطور ، مؤكداً أن الحركة الثقافية والفنية في المنطقة تحظى باهتمام بالغ من قبل سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ  ودعمها بصورة واضحة جداً لما لها من انعكاسات إيجابية باعتبارها إحدى مصادر الإشعاع والتنوير للنهوض بالمجتمعات ورقيها ، معبراً عن إعجابه بالجماليات التي احتوتها الفعالية وما وظفه المشاركين والمشاركات من أدوات فنية انعكست على مساحات أعمالهم ، ومنحتها وضوحاً وحيوية ، مشيراً إلى أن ما شاهده من أعمال فنية فذة تنم عن تعبير فني رائع ونتاج جمالي صادق من حيث المضمون والموضوع والذي ظهر واضحاً في بناء وتكوين اللوحات الفنية التي احتوتها آرت سكوير بكل تميز.

جاء ذلك عقب زيارته لفعالية “آرت سكوير” ، المقامة في حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، التي تنظمها الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة سبيشل بارتي ، حيث أطلع على المعروضات التشكيلية خلال جولة قام بها على الأعمال المقدمة من قبل المشاركين والمشاركات ، واستمع لشرح عن ما تحتويه الفعالية من المشرف أحمد الصقري.

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