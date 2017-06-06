مدير إدارة السياحة بأمارة القصيم: آرت سكوير إثراء للحركة الفنية

أبدى مدير إدارة الاستثمار والسياحة بأمارة منطقة القصيم محمد العمري ، إعجابه بالفن التشكيلي وذلك بعد اطلاعه على محتويات فعالية آرت سكوير المقامة بحديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، وما تضمه من مجسمات ورسوم كاريكاتيرية ولوحات مختلفة تجسد البيئة بشكل عام ، مشيداً بالمستوى الرائع للفعالية وفكرتها التي تساهم في نشر الفن التشكيلي بكافة أشكاله داخل المجتمع السعودي وإثراء الحركة التشكيلية السعودية ، لافتاً إلى أن إقامة مثل هذه الفعالية بأسلوبها المغاير عن المعتاد أمر ضروري لتكون شاهدة على التطور الكبير في حركة الفن التشكيلي السعودي بالمنطقة ، مؤكداً أن آرت سكوير قدمت أعمال المشاركين والمشاركات من أبناء الوطن بأسلوب مميز من خلال لوحات فنية بارزة عبرت من خلالها عن مدارسهم الفنية المختلفة وإبراز مواهبهم العالية في إيصال الفكرة عن طريق الرسم التشكيلي والكاريكاتيري ومختلف الفنون البصرية ، مشيراً إلى أن الفنون التشكيلية أداة تعكس ثقافة الشعوب ، وترسم أطيافه الفكرية والفنية على لوحات تشكل قيمة تحمل أبرز معاني الفن والارتقاء في المجتمع ، منوهاً بما تحظى به البرامج والأنشطة بالمنطقة من دعم مستمر من لدن سمو أمير منطقة القصيم ـ يحفظه الله ـ لتواصل المنطقة حضورها في مختلف المجالات ، مقدماً شكره على الجهود المبذولة من قبل جمعية الثقافة والفنون بالقصيم ، ومجموعة اسبيشل بارتي ، على التعاون والتناغم الذي أخرج لنا هذا التنظيم المتميز ، متمنياً التوفيق للجميع.