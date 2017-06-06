8 ملايين ريال مساعدات شهر رمضان لجمعية البر بأبها

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اعتمدت جمعية البر بأبها مبلغ 8499000 ريال لبرامجها الخيرية والاجتماعية خلال شهر الفضيل لهذا العام 1438هـ ممثلة في المساعدات النقدية والعينية من السلال الغذائية وكسوة العيد والأثاث المنزلي للأسر الفقيرة والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة واسر السجناء وكذلك إفطار الصائمين بالمساجد وبعض منازل الفقراء المرضى والعجزة وكبار السن مع دعم عددا من الجهات الخيرية والاجتماعية في محافظات ومراكز المنطقة لتتمكن من دعم الأسر الفقيرة بها ، كما تقوم الجمعية بتنفيذ مشروع جمع زكاة الفطر في الموقع الدائم بجوار جامع الملك فهد بالحزام الدائري تمهيدا لتوزيعها على الأسر المحتاجة بأبها وتهامة عسير .

أكد ذلك فضيلة ألامين العام للجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس والذي أوضح أن اعتماد سمو أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة الجمعية حفظه لهذا الدعم هو أساس نجاح برامج الجمعية لتواصل مهامها تجاه الفقراء والمحتاجين ابتغاء مرضاة الله ورضوانه.