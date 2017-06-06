 منفذ هجوم فرنسا صارخاً: هذا من أجل سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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منفذ هجوم فرنسا صارخاً: هذا من أجل سوريا

منفذ هجوم فرنسا صارخاً: هذا من أجل سوريا
French police stand at the scene of a shooting incident near the Notre Dame Cathedral in Paris, France, June 6, 2017. REUTERS/Charles Platiau TPX IMAGES OF THE DAY
المناطق _فرنسا

 أعلنت الشرطة في باريس اليوم أن عملية أمنية واسعة جارية في محيط كنيسة “نوتر دام دو باري” وسط العاصمة الفرنسية ، إثر طعن مجهول لشرطي بسكين و فراره من المكان.

وأغلقت الشرطة كل المنافذ المؤدية للكنيسة الشهيرة في حي “سان ميشال” التي يرتادها أعداد كبيرة من الزوار والسياح .

وقال وزير الداخلية الفرنسية، جيرارد كولومب، الثلاثاء، إن منفذ هجوم كاتدرائية نوتردام صرخ “هذا لأجل سوريا”.

وقال كولومب للصحفيين أثناء تفقده المكان إن “المهاجم هتف هذا من أجل سوريا ويبدو أنه نفّذ هجومه بمفرده”.

وتابع “منفذ الهجوم قدم نفسه على أنه طالب جزائري، وكان يحمل بطاقة علينا التحقق من صحتها ومطرقة وسكاكين المطبخ”.

وعاد وزير الداخلية الفرنسي ليذكر بأن مواجهة الإرهاب أبرز أولويات الرئيس إيمانويل ماكرون.

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