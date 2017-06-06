 الملاحظة الإجتماعية بالرياض تختتم برنامج “زد رصيدك “وتكرم الفائزين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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الملاحظة الإجتماعية بالرياض تختتم برنامج “زد رصيدك “وتكرم الفائزين

الملاحظة الإجتماعية بالرياض تختتم برنامج “زد رصيدك “وتكرم الفائزين
المناطق _الرياض

احتفلت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض مساء أمس الاثنين باختتام فعاليات برنامجها السنوي “زد رصيدك ” في موسمه الثالث على التوالي، بحضور سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أ. يوسف بن مسفر السيالي وبعض مدراء العموم والفروع الإيوائية ومجموعة من منسوبي الوزارة والمهتمين بالشأن الاجتماعي .

وقد بدأ الحفل بايات من الذكر الحكيم رتلها أحد النزلاء ثم كلمة ترحيبية ألقاها مدير الدار الأستاذ عبدالله بن وني الضويان قدم خلالها شرحاً مبسطاً لفكرة البرنامج وما حققه من أهداف سلوكية واجتماعية مشيداً بجهود المنظمين ومتمنياً فيها التوفيق لجميع المشاركين ،عقب ذلك ألقى المشرف العام على البرنامج والأخصائي الاجتماعي بالدار الأستاذ رزحان الشهري كلمةً عرض فيها الإحصائيات العامة والنتائج الجيدة التي حققها برنامج زد رصيدك خلال سنواته الثلاث الماضية ثم ألقى السيالي كلمةً وجه خلالها عدة رسائل للعاملين في الدار يحثهم فيها على الاستمرارية ومضاعفة الجهود بما يخدم النزلاء  كما وجه العديد من النصائح التربوية للأحداث.واشتمل الحفل على عدد من الفقرات المتنوعة التي أداها بعض المنشدين ونزلاء الدار بشكل جماعي بالإضافة إلى العروض المسرحية والأناشيد الترحيبية والمسابقات الخفيفة. وفي الختام تم تكريم الفائزين من المتسابقين وتناول طعام السحور المشترك المعد لذلك .

يشار إلى ان دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض تسعى من خلال تنظيم هذا البرنامج السنوي الى توجيه سلوك نزلائها من الأحداث، وإكسابهم العديد من المهارات الحياتية التي تساعدهم على التكيف مع المجتمع بعد خروجهم لحياتهم الطبيعية،وذلك من خلال رصد عدد الدرجات الأعلى للمشاركين في البرنامج  والتي يتم إحتسابها عن طريق المشرفين بالدار من أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وفق ضوابط محددة للسلوكيات الجيدة  يتم الأعلان عنها قبل البدء في تنفيذ البرنامج .

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