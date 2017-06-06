 وزير الخارجية الفرنسي يستقبل الوزير الجبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية الفرنسي يستقبل الوزير الجبير

وزير الخارجية الفرنسي يستقبل الوزير الجبير
المناطق _واس

استقبل معالي وزير خارجية جمهورية فرنسا جان إيف لودريان في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بمدينة باريس اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.
وقد عقدت مباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف، إضافة للمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر المباحثات معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السفير أحمد العقيل.

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