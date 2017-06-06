وفاة رجل الأعمال الشهير عدنان خاشقجي

عن عمر يناهز 81 عامًا، توفي -في لندن الثلاثاء (6 يونيو 2017)- رجل الأعمال السعودي عدنان خاشقجي، بعد حياة حافلة بكثير من القضايا المثيرة للجدل.

ونبعت شهرة عدنان خاشقجي من تجارة السلاح، وبرز في هذا الميدان في سنوات الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، ومن أهم زبائنه شركة لوكهيد كوربوريشن (أصبحت فيما بعد لوكهيد مارتن كوربوريشن)، ورايثيون، وشركتي جرومان ونورثروب (اللتين اندمجتا لتكونا شركة نورثروب جرومان).

واشتهر خاشقجي المولود في 25 يوليو 1935 بمكة، بصفقاته ونشاطاته الغامضة، وظل يعيش في موناكو بعيدًا عن الأضواء.

وكان “عدنان” تلقى تعليمه في كلية فيكتوريا بالإسكندرية، كما درس في عدد من الجامعات، ويعتقد أنه لم يكمل دراسته ليتفرغ لنشاطاته التجارية، وعرف بإنفاقه الباذخ وبعلاقاته التي بناها مع عدد كبير من أبرز الشخصيات العالمية.

وتزوجت شقيقته سميرة خاشقجي وأنجبت دودي الفايد ابن الملياردير المصري محمد الفايد، الذي كان يملك محلات هارودز الشهيرة، ولقي دودي الفايد والأميرة ديانا مصرعهما في حادث سيارة اكتنفه بعض الغموض في باريس عام 1997، وقد توفيت سميرة خاشقجي عام 1986.