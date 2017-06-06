تمديدها للخميس القادم.. الصقري: آرت سكوير تنعش بريدة بفنون بصرية ثرية

شهدت فعالية آرت سكوير المقامة حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة حضور لافت من المهتمين بالفنون البصرية الذين تهافتوا بأعداد كبيرة لمشاهدة الفعالية التي شارك فيها نخبة من الفنانين والفنانات الذين سلطوا الضوء على مختلف أنواع الفنون.

وأوضح أحمد الصقري المشرف على فعالية آرت سكوير ، أن أمارة منطقة القصيم وافقت على تمديد الفعالية إلى يوم الخميس القادم ، نظير ما حققته من صدى طيب ، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأكبر قدر من جماهير الفن التشكيلي لمشاهدة ما يقدم من إبداعات المشاركين والمشاركات ، لافتاً إلى أن آرت سكوير شهدت حضوراً جماهيراً كبيراً فاق كل التوقعات ، نتيجة اقتناء عدد كبير من الأعمال الرائعة للفنانين المشاركين ، والتخطيط السليم من قبل مجموعة اسبيشل بارتي وجمعية الثقافة والفنون.

وبين الصقري أن آرت سكوير بأسلوبها الجديد والمتطور ، تهدف إلى تعزيز وتوعية وتثقيف المجتمع بشتى مجالات الفنون البصرية ، ودعم الفنانين والفنانات التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين من داخل وخارج المنطقة وتوفير جو تنافسي، وإتاحة الفرصة للمتذوقين والمهتمين للإطلاع والاستمتاع بما يقدم من عروض إبداعية أمام الزوار ، مشيراً إلى أنها مناسبة فنية ثقافية وفرصة لاستقطاب إبداعات الفنانين ، مؤكداً أن آرت سكوير ماهي إلا تأكيد للتواصل بين المبدعين بالفنون للتعرف على الفنون واللوحات الفنية المتنوعة التي في غاية الروعة والجمال ، وتعكس إبداعات الفنانين والفنانات ، ونأمل أن تحظى بأكبر عدد من الزوار، لافتاً إلى أن الجمعية من خلال إقامة الفعالية تسعى للتواصل مع جميع شرائح المجتمع لإيجاد شراكة حقيقية توطد سلوك الفن في المنطقة وتعمل على وضوح الرسالة السامية للقطاع التشكيلي.