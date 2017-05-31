خليفة بن سلمان: قمة الرياض شكلت وثيقة واجب الالتزام بما جاء فيها للمصلحة المشتركة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، على أن قمة الرياض شكلت وثيقة واجب الالتزام بما جاء فيها للمصلحة المشتركة، كما أسست لمرحلة جديدة من التعاون الخليجي والعربي يكون على درجة عالية ومتقدمة تتماشى مع تحديات المرحلة وأخطارها الأمنية والاقتصادية، وأن الخروج عن هذا الإجماع غير مقبول ويجب أن يعلو أمن الخليج العربي واستقراره على كل أمر آخر.

وقال الأمير خليفة، خلال استقباله عددًا من كبار أفراد العائلة المالكة البحرينية، وعددًا من المسؤولين، إن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لا تستهدف أحدًا بشر، وأقصى ما تريده هو رفع الأذى عنها ووضع حدًا لأي أمر يُقوض أمنها واستقرارها أو يُهدد سلامة شعوبها، وإسكات كافة منابر الفتنة والتحريض التي تستتر برداء الإعلام تارة وبثوب الحقوق تارةً أخرى لتخفي مخططاتها لضرب أمن المنطقة.