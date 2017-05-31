 خطة إيرانية لاستغلال الفرصة لفرض رسوم مرتفعة على الطيران القطري الذي يعبر أراضيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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خطة إيرانية لاستغلال الفرصة لفرض رسوم مرتفعة على الطيران القطري الذي يعبر أراضيها

خطة إيرانية لاستغلال الفرصة لفرض رسوم مرتفعة على الطيران القطري الذي يعبر أراضيها
المناطق _الرياض

نشر إعلام إيران، اليوم الثلاثاء، صورة توضح ازدحام المجال الجوي الإيراني، ومنطقة غرب إيران، بطائرات الخطوط الجوية القطرية، بعد أن اتخذت الدول المملكة وعدد من الدول الخليجية والعربية قرارا بالإجماع بمنع عبور الطائرات القطرية مجالها الجوي.
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن سماء إيران ستكون المنفذ والمجال الجوى الوحيد أما طائرات قطر التي تقصد أكثر من “150” وجهة في العالم، وتقوم برحلات يتخطى عددها “165” ألف رحلة جوية، معتبرة أن طهران هي المستفيد من ذلك، إذ إنها بكونها المنفذ الوحيد لعبور طائرات الخطوط الجوية القطرية، ستحقق عائدات مرتفعة من هذا القرار.
كما تداول مغردون إيرانيون، حسبة متوقعة للعائدات الإيرانية التي ستجنيها من إغلاق المملكة والدول الخليجية العربية التي أغلقت مجالاتها الجوية أما عبور الطائرات من وإلى قطر، مشيرين إلى أن هذه الفرصة يجب أن تستغل لتحقق لإيران ما يزيد على مليار و 400 مليون دولار.

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