اللواء الجباري يقف على اعمال قوة امن المنشات بمنطقة جازان ويتفقد امن محطتي تحلية الشقيق

تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري مركز أمن المنشآت بمحافظة الدرب وذلك خلال جولته التفقدية لمواقع قوات امن المنشات

بمرافقة نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء حميد بن محمد الجحدلي ومساعد قائد القوات لشؤون العمليات العميد محمد بن جزاء الحربي ومساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العميد علي بن شايع الخريب وعدد من الضباط .

وتجول اللواء الجباري على النقاط ومسارات الدوريات ومبنى الإدارة للوقوف على التجهيزات مستمعا لشرح مفصل عن آلية سير العمل ، وأطلع على البوابات وأجهزة المراقبة على محطة تحلية الشقيق ، وتأتي زيارة اللواء الجباري للإطمئنان على سير العمل بالوجه المطلوب والتأكد من جاهزية المواقع وسير العمل الميداني للتأكد من تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منسوبي القوات .

وشدد اللواء الجباري في زيارته لموقع مركز أمن المنشآت بمحافظة الدرب على أخذ الحيطة والحذر وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة مثمناً دور ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة في تأدية عملهم والحرص على ذلك مطالباً إياهم بمضاعفة الجهود لخدمة بلدهم في هذه الظروف التي تتطلب تكاتف وتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والأمان لمنشآت وطننا الغالي .