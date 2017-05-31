 اللواء الجباري يقف على اعمال قوة امن المنشات بمنطقة جازان ويتفقد امن محطتي تحلية الشقيق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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اللواء الجباري يقف على اعمال قوة امن المنشات بمنطقة جازان ويتفقد امن محطتي تحلية الشقيق

اللواء الجباري يقف على اعمال قوة امن المنشات بمنطقة جازان ويتفقد امن محطتي تحلية الشقيق
المناطق _امل بهكلي
تفقد قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري مركز أمن المنشآت بمحافظة الدرب وذلك خلال جولته التفقدية لمواقع قوات امن المنشات
بمرافقة نائب قائد قوات أمن المنشآت اللواء حميد بن محمد الجحدلي ومساعد قائد القوات لشؤون العمليات العميد محمد بن جزاء الحربي ومساعد قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العميد علي بن شايع الخريب وعدد من الضباط .

وتجول اللواء الجباري على النقاط ومسارات الدوريات ومبنى الإدارة للوقوف على التجهيزات مستمعا لشرح مفصل عن آلية سير العمل ، وأطلع على البوابات وأجهزة المراقبة على محطة تحلية الشقيق ، وتأتي زيارة اللواء الجباري للإطمئنان على سير العمل بالوجه المطلوب والتأكد من جاهزية المواقع وسير العمل الميداني للتأكد من تذليل كافة العقبات التي قد تواجه منسوبي القوات .

وشدد اللواء الجباري في زيارته لموقع مركز أمن المنشآت بمحافظة الدرب على أخذ الحيطة والحذر وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة مثمناً دور ضباط  وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة في تأدية عملهم والحرص على ذلك مطالباً إياهم بمضاعفة الجهود لخدمة بلدهم في هذه الظروف التي تتطلب تكاتف وتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والأمان لمنشآت وطننا الغالي .

التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    رقيب في أمن المنشآت

    حسبي الله ونعم الوكيل في الجباري الظالم …

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