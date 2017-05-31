الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي لدى بلاده

التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بالعلاقات الثنائية والتطورات المختلفة في المنطقة والعالم.

وأشار الرئيس اليمني في اللقاء إلى دور الولايات المتحدة الامريكية الداعم لليمن وشرعيتها الدستورية في مختلف المحافل الدولية, مشيداً بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات ومنها ما يتصل بإنهاء الانقلاب واستتباب وعودة الأمن والاستقرار إلى المدن والمحافظات اليمنية ومكافحة الاٍرهاب.

من جانبهِ أشاد السفير الأمريكي بالبيان الذي أصدرته اليمن فيما يتصل بميناء الحديدة ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه شعبها.