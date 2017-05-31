 بالفيديو.. إعلامية كويتية تنبئت بانسحاب قطر من مجلس التعاون عام 2013 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. إعلامية كويتية تنبئت بانسحاب قطر من مجلس التعاون عام 2013

المناطق- الرياض

تنبئت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بانسحاب قطر من دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء سابق لها عام 2013 بسبب ممارستها العدائية ضد الدول الخليجية والعربية ودعمها للمنظمات الإرهابية واحتضانها لجماعة الإخوان الدموية.
وأضافت الرشيد أن قطر دأبت على تمويل المنظمات الإرهابية وأن مصيرها سيكون النبذ من دول الخليج والارتماء في أحضان قطر وإسرائيل.

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