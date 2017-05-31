بالفيديو.. إعلامية كويتية تنبئت بانسحاب قطر من مجلس التعاون عام 2013

تنبئت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد بانسحاب قطر من دول مجلس التعاون الخليجي في لقاء سابق لها عام 2013 بسبب ممارستها العدائية ضد الدول الخليجية والعربية ودعمها للمنظمات الإرهابية واحتضانها لجماعة الإخوان الدموية.

وأضافت الرشيد أن قطر دأبت على تمويل المنظمات الإرهابية وأن مصيرها سيكون النبذ من دول الخليج والارتماء في أحضان قطر وإسرائيل.