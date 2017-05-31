نواف التمياط ينضم للراحلين عن “بي إن سبورت”

أعلن الدولي السعودي ولاعب الهلال السابق، والمحلل الفني نواف التمياط، اليوم الثلاثاء، رحيله عن قنوات “بي إن سبورت” القطرية، التي يعمل محللاً فيها على مباريات كرة القدم.

وودَّع التمياط زملاءه وأصدقاءه في القنوات، عبر تغريدة له، اليوم الثلاثاء على “تويتر”: “بكل الود أودِّع زملائي واصدقائي في (بي إن سبورت)، وأهل قطر الطيبين متمنيًا لهم التوفيق”.

وأوضح التمياط، أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذ القرار، أنه لا مجال للاختيار عندما يتعلق الأمر بالأوطان، حيث قال في تغريدة أخرى: “ليس دون الوطن اختيار أو قرار. الوطن مصير. حفظ الله وطننا وأهله وأمنه واستقراره”.

يذكر أن عددًا من العاملين بالقنوات القطرية أعلنوا رحيلهم على خلفية قطع عدد من دول الخليج ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر