 نواف التمياط ينضم للراحلين عن “بي إن سبورت” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 11 رمضان 1438 هجريا, الموافق 6 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نواف التمياط ينضم للراحلين عن “بي إن سبورت” أمير دولة الكويت يغادر جدة بالفيديو.. إعلامية كويتية تنبئت بانسحاب قطر من مجلس التعاون عام 2013 السعودية لشراء الطاقة” تعقد اجتماعها الأول.. وتناقش استراتيجيات انطلاق الشركة الجبير يفاجئ الجميع ويعلن عن شروط المملكة لإنهاء المقاطعة مع قطر الرئيس اليمني يلتقي السفير الأمريكي لدى بلاده اللواء الجباري يقف على اعمال قوة امن المنشات بمنطقة جازان ويتفقد امن محطتي تحلية الشقيق خطة إيرانية لاستغلال الفرصة لفرض رسوم مرتفعة على الطيران القطري الذي يعبر أراضيها خليفة بن سلمان: قمة الرياض شكلت وثيقة واجب الالتزام بما جاء فيها للمصلحة المشتركة تمديدها للخميس القادم.. الصقري: آرت سكوير تنعش بريدة بفنون بصرية ثرية خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع أمير دولة الكويت وفاة رجل الأعمال الشهير عدنان خاشقجي

نواف التمياط ينضم للراحلين عن “بي إن سبورت”

نواف التمياط ينضم للراحلين عن “بي إن سبورت”
المناطق- الرياض

أعلن الدولي السعودي ولاعب الهلال السابق، والمحلل الفني نواف التمياط، اليوم الثلاثاء، رحيله عن قنوات “بي إن سبورت” القطرية، التي يعمل محللاً فيها على مباريات كرة القدم.

وودَّع التمياط زملاءه وأصدقاءه في القنوات، عبر تغريدة له، اليوم الثلاثاء على “تويتر”: “بكل الود أودِّع زملائي واصدقائي في (بي إن سبورت)، وأهل قطر الطيبين متمنيًا لهم التوفيق”.

وأوضح التمياط، أن السبب الذي دفعه لاتخاذ هذ القرار، أنه لا مجال للاختيار عندما يتعلق الأمر بالأوطان، حيث قال في تغريدة أخرى: “ليس دون الوطن اختيار أو قرار. الوطن مصير. حفظ الله وطننا وأهله وأمنه واستقراره”.

 يذكر أن عددًا من العاملين بالقنوات القطرية أعلنوا رحيلهم على خلفية قطع عدد من دول الخليج ومصر، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>