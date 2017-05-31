 الدكتور / حمد المانع ضيفاً على مشروع إفطار المليون صائم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الدكتور / حمد المانع ضيفاً على مشروع إفطار المليون صائم

الدكتور / حمد المانع ضيفاً على مشروع إفطار المليون صائم
المناطق _عادل الزهراني
في أجواء روحانية، حلّ معالي الدكتور / حمد بن عبدالله المانع وزير الصحة السابق ضيفاً على مائدة الإفطار بمشروع المليون صائم التابع لمكتب الدعوة بالصناعية الجديدة في العاصمة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله المدير التنفيذي للمكتب ومدراء الإدارات، واطلع معاليه على بعض المواقع والترتيبات والتجهيزات في المشروع الذي يعد أحد أكبر مشاريع التفطير الدعوي بالشرق الأوسط، والذي تم تدشينه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وشارك معالي الدكتور حمد المانع الصائمين من مختلف الجاليات إفطارهم ، وأثنى على ما شاهده من حسن التّنظيم، وشكر القائمين على جهودهم في هذا المشروع المتميّز.

كما اطلع على مرافق المكتب واستمع لشرح وافٍ حول أهداف ورؤية ومناشط المكتب وبرامجه الدعوية .

من جهته، نوه مشاري بن ناهض الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن هذه الزيارة المباركة من معاليه تأتي ضمن خطة الزيارات التي تنظمها إدارة العلاقات العامة لمشروع المليون صائم لكبار الشخصيات، “الذي يرعاه إعلامياً ملتقى صحافيون في الرياض”، في إطار التعريف بأكبر مشروع تفطير دعوي الذي يفطر فيه أكثر من مليون صائم في أكثر من 90 موقعاً في المدينة الصناعية الثانية والأحياء المجاورة لها.

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