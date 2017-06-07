“عملية احتيال” واسعة النطاق خاصة بـ “واتساب” .. فتجنبوها

نشرت صحيفة «ذا ديلي إكسبريس» البريطانية تعليقاً رسمياً لـ«واتساب» على الرسائل التي تشير إلى «واتساب على وشك أن يصبح عن طريق الدفع»، وحذرت من أن ذلك الأمر يعد «عملية احتيال» واسعة النطاق، تستهدف السطو على المعلومات البنكية الخاصة بالمستخدم، وأن الخدمة مجانية وستظل مجانية، ولن تفرض أي رسوم اشتراك على المستخدمين.

وتابعت قائلة: «لسنوات عدة نسمع أن الناس طلب منهم دفع رسوم اشتراك لاستخدام واتساب، بعد السنة الأولى لانطلاقنا، ولكننا نؤكد دوما أن هذا ليس نهجنا، ولن تكون أبدا باشتراك».