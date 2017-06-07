 (فيديو) تضامنا مع قرارات المملكة .. مواطن يغير اسم ابنه من “تميم” إلى “سلمان” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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(فيديو) تضامنا مع قرارات المملكة .. مواطن يغير اسم ابنه من “تميم” إلى “سلمان”

المناطق - الرياض

قام عبدالله ناصر الفرد القحطاني أحد سكان منطقة عسير، بتغيير اسم ابنه من تميم إلى سلمان؛ تعبيرا عن حبه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح القحطانيأن تغييره لاسم ابنه جاء تضامنا مع قرار قطع المملكة علاقاتها مع دولة قطر.

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