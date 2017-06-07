(فيديو) تضامنا مع قرارات المملكة .. مواطن يغير اسم ابنه من “تميم” إلى “سلمان”

قام عبدالله ناصر الفرد القحطاني أحد سكان منطقة عسير، بتغيير اسم ابنه من تميم إلى سلمان؛ تعبيرا عن حبه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح القحطانيأن تغييره لاسم ابنه جاء تضامنا مع قرار قطع المملكة علاقاتها مع دولة قطر.