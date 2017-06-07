 الأردن يبلغ السفير القطرى فى عمان بضرورة المغادرة خلال أيام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الأردن يبلغ السفير القطرى فى عمان بضرورة المغادرة خلال أيام

الأردن يبلغ السفير القطرى فى عمان بضرورة المغادرة خلال أيام

قالت مصادر أردنية رسمية، إن المملكة الأردنية الهاشمية أبلغت السفير القطرى فى عمان بندر العطيه ضرورة مغادرة البلاد خلال أيام.

وأكدت مصادر أردنية فى تصريحات وكالة عمون الأردنية، اليوم الثلاثاء، على أن قرار مستوى التمثيل الدبلوماسى القطرى فى الأردن يعنى أن التمثيل سيكون على مستوى القائم بالأعمال فى البلدين، مما يتطالب ضرورة مغادرة سفير القطرى للعاصمة عمان.

إلى ذلك، أكد وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الدكتور محمد المومنى، اليوم الثلاثاء، على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، والتقاء الدول العربية على السياسات التى تنهى أزمات منطقتنا العربية، وتجمع مساعيها على حماية الدولة الوطنية وبناء المستقبل الآمن المستنير لشعوبنا أولويات ستبقى المملكة تبذل أقصى جهودها لتحقيقها.

وقال المومنى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه “بعد دراسة أسباب الأزمة التى تشهدها العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسى مع دولة قطر وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة فى المملكة”.

وأضاف وزير الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية، أن الحكومة تامل بتجاوز هذه المرحلة المؤسفة، وحل الأزمة على ارضية صلبة تضمن تعاون جميع الدول العربية على بناء المستقبل الأفضل لشعوبنا.

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