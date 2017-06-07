وكيل إمارة عسير والمسؤولين والمشائخ يزورون عضو بلدي عسير عامر بن عبدالله بمستشفى أبها الخاص

قام وكيل إمارة منطقة عسير الأستاذ سليمان بن محمد الجريش مساء أمس بزيارة لعضو المجلس البلدي بأمانة منطقة عسير الأستاذ عامر بن عبدالله بن عامر والذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى أبها الخاص إثر سقوطه وتعرضه لكسرٍ مضاعف في رجله اليسرى.

كما قام بزيارته محافظ محايل عسير الأستاذ محمد بن سعود المتحمي؛ وأمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي؛ ووكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن آل حامد؛ وعدد من المسؤولين ومشائخ القبائل والأعيان؛ وأصدقائه وزملائه ومحبيه.

وقد عبر بن عامر عن خالص شكره وتقديره لكل من زاره بالمستشفى ولكل من اتصل وسأل؛ داعياً المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر وأن لايريهم مكروه.