خوفا على رعاياها من “الجوع” .. الفلبين تعلق إرسال العمال إلى قطر

علقت الحكومة الفلبينية توجه رعاياها العمال إلى دولة قطر على خلفية قيام عدد من الدول بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر .

وأعلن مسؤول التوظيف في الفلبين سيلفستر بيلو في تصريح صحفي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية أن مانيلا تتخذ احتياطات إذ تخشى أن تؤثر مشاكل كالنقص في المواد الغذائية على رعاياها الذي يتجاوز عددهم 200 ألف نسمة في حال تدهور الأزمة ، مشيراً إلى أن منع السفر سيشمل الأفراد الذين تمت الموافقة على أوراقهم أو الذين باتوا مستعدين للسفر إلى قطر .

ولفت إلى وجود 141 ألف عامل مسجلين في قطر اعتبارا من العام الماضي .