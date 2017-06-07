ماذا تريد قطر .. تدخلات سياسية وإعلامية هدامة وفي كل عرس قرص !

ماذا تريد قطر؟ وبشكل أدق ماذا يريد الأمير حمد بن خليفة؟ الذي لا تزال بصمات حكمه ذي السياسات المزدوجة والمتناقضة بارزة. الأب الذي وإن توارى شكلا وراء ابنه تميم. إلا أن قطر لم تتراجع قيد أنملة عن مؤامراتها وعن سياستها المعروفة: “في كل عرس قرص”.

وهذا مثل عربي يطلق على كل من عرف بتدخله المستمر في شؤون الغير بمناسبة ومن غير مناسبة. وهو ما تفعله بالتمام والكمال الدوحة التي تذهب بأقدامها الإعلامية الهدامة كالجزيرة وغيرها من الجزر الإلكترونية المستحدثة حيث كل هدوء أو صراع أملا في أن ينالها من السيطرة والتحريض جانب.

قطر في الأساس دولة هادئة شعبها مسالم. إلا أن حكومتها منذ منتصف التسعينيات الميلادية اختطت لها خطا مريبا يأتي بإرهابيي “طالبان” الذين ضاقت بهم بلدانهم من أقاصي جبال أفغانستان ليوطنهم سياسيا في الدوحة. ثم لا تلبث أن تؤسس مكتبا إسرائيليا وحيدا من نوعه في البلدان العربية في الوقت ذاته الذي تتباكى فيه مطولا على الوضع في غزة.

تناقضات بالجملة وتدخلات سياسية ودعائية إعلامية غير منتهية من أقصى الشرق الآسيوي لأقصى الغرب الإفريقي. دون اعتبار لسيادة الدول وشرعيتها. ودون أن تتعلم على الأقل من جيرانها في البحرين أو الإمارات أو السعودية سمة التماسك والتركيز على المصالح الخليجية المشتركة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

فبينما تواصل الرياض وأبوظبي ودبي والمنامة طريقها نحو الازدهار بتكثيف الاستثمارات والتحالفات السياسية والاقتصادية جنبا إلى جنب مع تنمية الإنسان والأوطان. تهدر الدوحة أموالها على رهانات إعلامية هدامة واستثمارات خارجية اقتصادية مشبوهة.

وبدأت تقطف ثمار خيباتها أخيرا بعد عقدين من الاستعداء المتواصل للآخرين. ولعل من باب العبرة التذكير أخيرا بالمكالمة التآمرية المسجلة لأمير قطر السابق حمد بن خليفة ووزير خارجيته في حينها حمد بن جاسم مع قذافي ليبيا التي وضعت للسعودية 12 عاما كعمر أقصى.

بينما نجد القذافي هو من رحل في أبشع صورة. في حين توارى حمد خلف ابنه بعد أن شرب من الكأس ذاتها التي حاول أن يذيقها الآخرين إذ تكالبت عليه الفضائح والتسريبات.

في وقت تظل فيه السعودية شامخة أبية ورمزا للاعتدال والمصداقية. وتظل أبواب بيت “التعاون” مفتوحة على مصاريعها للغريب، فكيف بالشقيق القريب؟!