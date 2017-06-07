سلسلة غارات على مواقع انقلابيين في صعدة.. ومقتل قيادي في حجة

أعلن الجيش اليمني أمس، مقتل قيادي ميداني لجماعة الحوثي في محافظة حجة، وأوضح مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، أن القيادي الحوثي خليل محمد عظم قتل وأصيب آخرون؛ منهم اثنان من أقاربه أمس الأول، في جبهة ميدي. وذكر أن الميليشيات نقلت جثمان القيادي الحوثي إلى مسقط رأسه في مديرية مستبأ بمحافظة حجة.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة للانقلابيين في محافظة صعدة، وقال مصدر قبلي، إن الغارات استهدفت مواقع للميليشيا وتعزيزات في مديرية الظاهر، مؤكدا أنها دمرت عددا من الآليات العسكرية التي ظلت تحترق لساعات.

في هذه الأثناء، قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخرون في قصف عشوائي للميليشيات على أحياء سكنية في محافظتي تعز ولحج أمس (الثلاثاء)، وأوضح مصدر طبي في تعز أن قذيفة عشوائية أطلقتها الميليشيات الانقلابية على حي السواني السكني جنوب تعز، أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة اثنين آخرين، وأكد أن الميليشيات الانقلابية مستمرة في قصف الأحياء السكنية وتجمعات المدنيين في الأسواق.

فيما أوضح مصدر عسكري في محافظة لحج، أن عناصر الميليشيات الحوثية المتمركزة في منطقتي الشريجة والحويمي، قصفت بشكل عشوائي بصواريخ الكاتيوشا قرى في شرق كرش شمال مدينة لحج سقط أحدها في محل تجاري ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين.