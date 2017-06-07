لا تتخلصوا من دهون منطقة البطن .. تقي الجسم من بعض الأمراض

في وقت يعتبر الأطباء وأخصائيو الصحة أن تراكم الدهون في الجسم مؤشر خطير على الصحة، وأن الطبقات الدهنية مهما كان نوعها أو موضعها تشكل عبئا على الكبد وبعض الأعضاء الحيوية في أجسادنا، توصل علماء من جامعة ألاباما الأمريكية أن الطبقة الدهنية في منطقة البطن لها دور في وقاية الجسم من بعض الأمراض، إذ تساهم في تنقية الدم الذي يدور بين الأعضاء.

وأوضحوا أن الطبقة الدهنية تتكون من نسيج يعد أول جزء تظهر عليه أعراض التليف في حال إصابة الجسم بأية التهابات، لذلك يمكن اعتمادها كمؤشر على الحالة الصحية للجسم. وقد تساعد في كشف الالتهابات في مراحلها الأولية، لتجنب آثارها السلبية الخطيرة في حال تطورها.