10 شروط لعودة قطر إلى “الخليجي” وحل الأزمة .. بينها إيقاف بث “الجزيرة”

ذكرت مصادر مطلعة أن هناك عشرة شروط وضعتها الدول التي قطعت العلاقات مع قطر، تطلب تطبيقها خلال 24 ساعة، لحل الأزمة، مبينة أن أبرزها قطع الدوحة العلاقات الديبلوماسية مع إيران، وإيقاف بث قناة الجزيرة، وتعهدها بعدم ممارسة أي دور سياسي يتعارض مع سياسات دول الخليج المتوحدة.

وأضافت المصادر أن من هذه الشروط أيضا طرد جميع أعضاء حركة حماس وتجميد حساباتهم البنكية وحظر التعامل معهم، وكذلك الإعلان الرسمي بالاعتذار لجميع الحكومات الخليجية عما بدر من قناة الجزيرة من إساءات، والتزام الدوحة بميثاق العهد الذي وقع في عام 2012 بعهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفقا لصحيفة السياسة

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الكيل قد طفح من سياسات قطر، وإن على الدوحة وقف دعمها لجماعات كـ “حماس” و”الإخوان”، مضيفا أن الهدف من قطع العلاقات مع قطر ليس الإضرار بالدوحة بل لأن على قطر اتخاذ خيار، مبينا أن ” تكلفة الأضرار الاقتصادية المتخذة ضد قطر كفيلة بأن تقنعها بتغيير سياساتها بما في ذلك ما يتعلق بالجماعات المتطرفة”.

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس، إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر بعد أن قطعت دول عربية كبرى العلاقات معها، مضيفا أن أميرقطر أرجأ خطابه لمنح الكويت فرصة للعمل على إنهاء التوترات الإقليمية.