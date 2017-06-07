(فيديو) من الأرشيف.. قضيحة قطر ودعمها للحوثيين بالمليارات .. وإليك الدليل القاطع

رغم أن التصريحات التي أظهرها برنامج تليفزيوني على قناة وصال، كانت قبل 5 سنوات، لكنها كفيلة للتأكيد على أن الأزمة مع قطر لم تكن من قبيل الصدفة، وإنما تراكمات ظلت السعودية تصبر عليها حتى طفح الكيل.

وظهر في البرنامج، أحد اليمنيين وهو يكشف الخداع القطري للمنطقة ودول الخليج، بدعم الحوثيين، مبرهنا على هذا الأمر، بالمليارات التي غزت مناطق الانقلابيين من العملة القطرية، والإعمار الذي تبنته قطر في صعدة ومناطق تمركزهم.

وتكشف هذه التصريحات طبيعة العلاقة التي تربط الدوحة بجماعة الحوثي الذي تتولى قطر إدارة التنسيق بينهم وإيران لتنفيذ عمليات تستهدف الدولة اليمنية، وتفشل الجهود الرامية لتطبيع الحياة في المناطق المحررة.