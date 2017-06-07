الجبير يقصف جبهة طهران: أكثر من 90٪ من متفجرات الإرهابيين من صنع وتوزيع إيران

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أنه يجب أن تتحمل إيران مسؤولية ونتائج هذه الأحداث التي اختلقتها وأضرت بالمنطقة.

وأضاف أن الأحداث التي تختلقها إيران تشكل خطرا جسيما على المنطقة وأمنها، لافتا إلى أن أكثر من 90٪ من العبوات الناسفة والمتفجرات من صنع وتوزيع إيران على الجماعات الإرهابية. وكشف أن إيران هي الأولى في إنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات التي قتلت آلاف الأبرياء.

في المقابل، قال محمد بن عبد الرحمن وزير الحارجية القطري، “كلنا نريد علاقات إيجابية مع إيران ولا نريد تصعيدا ضد أي طرف، بل نريد أن نحل جميع نزاعاتنا من خلال الحوار”.