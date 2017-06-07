 الجبير يقصف جبهة طهران: أكثر من 90٪ من متفجرات الإرهابيين من صنع وتوزيع إيران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الجبير يقصف جبهة طهران: أكثر من 90٪ من متفجرات الإرهابيين من صنع وتوزيع إيران

الجبير يقصف جبهة طهران: أكثر من 90٪ من متفجرات الإرهابيين من صنع وتوزيع إيران
المناطق - الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أنه يجب أن تتحمل إيران مسؤولية ونتائج هذه الأحداث التي اختلقتها وأضرت بالمنطقة.

وأضاف أن الأحداث التي تختلقها إيران تشكل خطرا جسيما على المنطقة وأمنها، لافتا إلى أن أكثر من 90٪ من العبوات الناسفة والمتفجرات من صنع وتوزيع إيران على الجماعات الإرهابية. وكشف أن إيران هي الأولى في إنتاج العبوات الناسفة والمتفجرات التي قتلت آلاف الأبرياء.

في المقابل، قال محمد بن عبد الرحمن وزير الحارجية القطري، “كلنا نريد علاقات إيجابية مع إيران ولا نريد تصعيدا ضد أي طرف، بل نريد أن نحل جميع نزاعاتنا من خلال الحوار”.

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