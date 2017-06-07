نائب أمير مكة يشارك أبناء الشيخ محمد باعشن التعازي في الفقيد

شارك نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر الليلة، أبناء الشيخ محمد باعشن التعازي في الفقيد، ونقل سموه تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل؛ وسأل نائب أمير المنطقة الله سبحانه وتعالى الرحمة للفقيد ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة عزى هاتفيا أسرة الفقيد الذي توفي قبل يومين.