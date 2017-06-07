حملة “نفع” للعيون تكشف انتشار كسل عيون الأطفال و(18%) للمياه البيضاء

حققت حمله عيونك بأعيننا التي تنفذها جمعية نفع الخيرية “مجاناً” بالتعاون مع السقاف لطب العيون وقسم البصريات بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز نجاحاً متواصلاً إذ أنهت في العشرة أيام الأولى الكشف المجاني على (1250) من الرجال والنساء والاطفال ، فيما تواصل الحملة كشوفاتها المجانية المقررة على بقية مساجد جدة. وأكد سعيد الزهراني مدير عام الجمعية حاجة المجتمع إلى مثل هذه الحملات الطبية ذات المسئولية الاجتماعية ، منوهاً بجهود الأطباء من مركز السقاف ومستشفى جامعة الملك عبدالعزيز والذين يتواجدون يومياً من صلاة العشاء والتراويح حيث يتم الكشف على الراغبين والمحتاجين لهذه الخدمة ، واشار إلى أن الحملة التي تتنقل يومياً من مسجد إلى آخر قد حظيت بتعاون ورعاية شركة اسماعيل ابوداود وشركة عناية السعودية للتأمين الطبي.

وثمن “الزهراني” دور مركز السقاف لطب وجراحة العيون الذي تكفل بهذه العيادة والكشف المجاني وعلاج الحالات المكتشفة من غير القادرين على العلاج ضمن برامج المركز لمكافحة العمى ، ومنحه الجمعية تخفيضاً خيرياً على أن تتولى التنسيق لعلاج الحالات المكتشفة غير القادرة حسب أوجه الدعم التي توفرها الجمعية ، داعياً الراغبين في الاستفادة من الحملة متابعة الموقع (http://nafa.org.sa/)

من جهته نوه الدكتور هاني الرحيلي أخصائي البصريات وضعف الابصار بجامعة الملك عبدالعزيز بالاهتمام الذي وجدته هذه الحملة من الجمعية والمسئوليات الاجتماعية بالقطاعات المتعاونة والتي أكدت حاجة المجتمع وإعادة الدور المجتمعي للمساجد في تنفيذ مثل هذه الجهود التي تساهم في متابعة فحوصات البصر بالذات في ظل ارتفاع أسعار الكشوفات .

وكشفت الحملة ، حسب “الرحيلي” عن اكتشاف عدد كبير من حالات ضعف البصر والكسل البصري والحول لدى الاطفال وتم نصح ذويهم وتوجهيهم بسرعة الكشف لتجنب انتكاس البصر ومكافحة العمى لدى هؤلاء الاطفال ، مؤكداً على اهمية الكشف المبكر في حالات المصابين بداء السكري والمياه الزرقاء او من لديهم تاريخ عائلة مرضي واصحاب البشرة السمراء وايضا اهمية الكشف المبكر للأطفال حتى في حالة عدم ملاحظة اي مشكلة لتجنب الكسل البصري ، مؤكداً أيضاً على أهمية الكشف الدوري لتجنب الامراض المزمنة مثل المياه البيضاء بالذات لمن تجاوز الأربعين .

واضاف “الرحيلي” أن الحملة التي أجريت على (1250) خلال العشرة أيام الأولى من رمضان كشفت أن (30 %) من الزوار يعانون من الأخطاء الانكسارية البصرية كقصر النظر وطول النظر العمري ، فيما شكلت المياه البيضاء ما نسبته (18 %) ، وحذر مرضى السكري من مضاعفات داء السكري والمراجعة الفورية لتجنب فقدان البصر حيث بلغت نسبتهم (7 %) ، فيما مثلت ظفر العين أو لحمية العين ما نسبته (3 %) .