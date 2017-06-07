 البازعي يشارك أيتام املج الإفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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البازعي يشارك أيتام املج الإفطار

البازعي يشارك أيتام املج الإفطار
المناطق - أملج - فايز السميري:

انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك وحرصه الدائم على دعم الجمعيات الخيرية والارتقاء بالعمل الإنساني وتسهيل مهامها ، قام محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي بزيارة لجمعية أبطال التي تعنى برعاية الأيتام في املج ، اطلع خلالها على أعمال وانجازات الجمعية وشارك أيتام املج مائدة الإفطار الرمضاني فيما قدم رئيسها رائد النزاوي نبذة تخللها عرض مرئي عن بدء الجمعية كلجنة تابعة لجمعية البر الخيرية حتى انفصلت الى جمعية مستقلة تخدم عدد من الأيتام (بنين وبنات) في محافظة املج والقرى والهجر التابعة لها ، مبدياً شكره لكل الداعمين للجمعية وشركاء النجاح من جهات خيرية ومؤسسات عامة ورجال أعمال.
كما دشن محافظ املج تطبيق الجمعية للهواتف الذكية وقام بتسليم الهدايا للأيتام بمناسبة حفل النجاح الذي أعدته الجمعية لهم واخذ جولة ومرافقيه للتعرف على أقسام الجمعية وبرامجها مستمعا إلى شرح من رئيسها ، وفي الختام أشاد البازعي بجهود الجمعية ورعايتها لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا وأضاف انه برغم قصر عمر الجمعية إلا إن أعمالها كبيرة وجليلة فكل الشكر لكل من شارك في أعمالها.

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