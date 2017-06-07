 محافظ بلجرشي يشارك مدراء القطاعات الأمنية ورجال الأمن المرابطين في الميدان وجبة الإفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ بلجرشي يشارك مدراء القطاعات الأمنية ورجال الأمن المرابطين في الميدان وجبة الإفطار

محافظ بلجرشي يشارك مدراء القطاعات الأمنية ورجال الأمن المرابطين في الميدان وجبة الإفطار
المناطق-الباحة

شارك محافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي مدراء القطاعات الأمنية ورجال الامن المرابطين في الميدان وجبة الإفطار الذي نظمته جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي تحت شعار “#إفطارنا_أمن ”
وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة جمعية البر الخيرية الشيخ احمد بن مصبح ان المبادرة جاءت لتعبر عن مدى التقدير لرجال الأمن وما يقومون به من أعمال بطولية في الميدان لحفظ أمن وإستقرار هذه البلاد الطاهرة

من جانبه قال الأمين العام بالجمعية علي الرفيدي ان الأسر المنتجة في الجمعية ساهمت في اعداد مائدة الافطار كنوع من الدعم لمنتجاتهم وتقديرا منها لجهود رجال الامن وبمشاركة فريق عطاء التطوعي الذي ساهموا في الاعداد والتجهيز للفعالية .

وأعرب الرفيدي عن شكرة وتقديره لأعضاء المركز الاعلامي بالمحافظة الذين شاركوا في التغطية الاعلامية وساهموا في إنجاح هذه الفعالية .
من جهته قدم محافظ بلجرشي شكرة لجمعية البر الخيرية على هذه المبادرة الهادفة وما تحمله من مشاعر ومعاني نبيلة تجاه رجال الامن العاملين في الميدان سائلا الله ان يديم علينا امننا واستقرارنا وولاة امرنا ورجال امننا البواسل.

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