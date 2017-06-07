 القبض على ثلاثة أشخاص سرقو 13 قطعة ذهبية بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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القبض على ثلاثة أشخاص سرقو 13 قطعة ذهبية بجدة

القبض على ثلاثة أشخاص سرقو 13 قطعة ذهبية بجدة
عادل الزهراني - جدة

صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان مركز الكندره بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ ٤ / ٩ / ١٤٣٨ بلاغاً مفادة قيام أشخاص مجهولين بالدخول لمحل مجوهرات وسرقة عدد ( ١٣ ) قطعة ذهبية ،انتقل رجال الضبط الجنائي للموقع وبعد المعاينة وجمع المعلومات تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بعون من الله وتوفيقه من التوصل لمعلومات عن الجناة حيث تم القبض على (٣) مقيمين من جنسية عربيه ، افادوا عند سماع اقوالهم بارتكابهم للحادثة وبيع الذهب الذي تم سرقته حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ ماليه قيمة ما تم سرقته ، تم اكمال اجراءات الاستدلال الاولية تمهيدا لاحالتهم لجهة الاختصاص .

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