مدني مكة يخلي 15 شخصا أثر حريق بعمارة

وقع حريق وذلك في عمارة بحي الخالدية(2) وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونه من أربعة ادوار مأهولة بالساكنين تم اخلاء ساكني مبنى العمارة والمقدر عددهم قرابة (١٥) شخص عن طريق وحدات الانقاذ والسلالم في حين تم اخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة دون حدوث إصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.