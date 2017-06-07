 مدني مكة يخلي 15 شخصا أثر حريق بعمارة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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مدني مكة يخلي 15 شخصا أثر حريق بعمارة

مدني مكة يخلي 15 شخصا أثر حريق بعمارة
المناطق - عادل الزهراني

وقع حريق وذلك في عمارة بحي الخالدية(2) وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونه من أربعة ادوار مأهولة بالساكنين تم اخلاء ساكني مبنى العمارة والمقدر عددهم قرابة (١٥) شخص عن طريق وحدات الانقاذ والسلالم في حين تم اخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة دون حدوث إصابات في الارواح ولله الحمد صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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