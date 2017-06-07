 الأزهر يؤكد دعمه لقرار القادة العرب بشأن مقاطعة النظام القطري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

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الأزهر يؤكد دعمه لقرار القادة العرب بشأن مقاطعة النظام القطري

الأزهر يؤكد دعمه لقرار القادة العرب بشأن مقاطعة النظام القطري
المناطق_الرياض

أكد الأزهر دعمه للقرار الذي اتخذه القادة العرب بشأن مقاطعة النظام القطري، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذوها لضمان وحدة الأمة العربية، والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، والعبث بأمن أوطانها.
وقال الأزهر في بيان له اليوم، إنه يتابع عن كثب التطورات التي تشهدها الساحة العربية خلال الأيام الماضية، ويؤكد تأييده ودعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهاب، وتأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكلٍ سافر في شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها.
وأعرب عن تطلعه لمضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطرًا على أمن الإقليم العربي واستقراره، معربًا عن أمله أن تفيق هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها.

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