إنقاذ ١٥ شخصاً من حريق في خالدية مكة

أنقذ الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ١٥ شخصاً من حريق اندلع في شقة بحي الخالدية.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف: “تلقينا بلاغا مفادة وقوع حادث حريق في عمارة بحي الخالدية (2) وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة تقع بالدور الأول من عمارة مكونة من أربعة أدوار مأهولة بالساكنين.. تم إخلاء ساكني مبنى العمارة والمقدر عددهم بقرابة ١٥ شخصاً عن طريق وحدات الإنقاذ والسلالم في حين تم إخماد الحالة عن طريق وحدات المكافحة دون حدوث إصابات في الأرواح ولله الحمد”، مبيناً أن “فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية”