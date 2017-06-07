 واتس آب يودع الملايين من مستخدميه هذا الشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 12 رمضان 1438 هجريا, الموافق 7 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة تبوك تكثف حملات الرقابة الصحية خلال رمضان حملات مستمرة لمُصادرة المنتجات الفاسدة بـ «الباحة» حارس الأخضر: هدفنا الفوز على أستراليا نادي الحي النسائي بالارطاوية ينفذ عدة دورات في مجالات مختلفة (ديلي ميل): قريبا.. حقنة واحدة تؤخذ شهريا لمرضى السكري واتس آب يودع الملايين من مستخدميه هذا الشهر إنقاذ ١٥ شخصاً من حريق في خالدية مكة الأزهر يؤكد دعمه لقرار القادة العرب بشأن مقاطعة النظام القطري مدني مكة يخلي 15 شخصا أثر حريق بعمارة القبض على ثلاثة أشخاص سرقو 13 قطعة ذهبية بجدة محافظ بلجرشي يشارك مدراء القطاعات الأمنية ورجال الأمن المرابطين في الميدان وجبة الإفطار البازعي يشارك أيتام املج الإفطار

واتس آب يودع الملايين من مستخدميه هذا الشهر

واتس آب يودع الملايين من مستخدميه هذا الشهر
المناطق_متابعات

صرحت شركة واتس آب، المملوكة من قبل فيس بوك، أن الملايين من مستخدمي التطبيق سيفقدون خدمة الرسائل المفضلة لديهم.
سيوقف تطبيق واتس آب دعمه لمستخدمي أجهزة بلاك بيري ونوكيا سيمبيان في وقت لاحق من هذا العام، بحسب صحيفة (ديلي ستار) البريطانية.
كما ذكرت واتس آب أنها ستستمر في تقديم الدعم لهواتف بلاك بيري أو إس، وبلاك بيري 10، ونوكيا إس 40، ونوكيا سيمبيان إس 60، حتى نهاية يونيو الجاري.
وأفادت واتس آب بأنه سيتم إيقاف التطبيق لأجهزة بلاك بيري يوم 30 يونيو.
وقال المتحدث باسم الشركة إن “هذه الهواتف الجوالة لا تقدم القدرات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل”.
وأضاف قائلا: “كان اتخاذ هذا القرار صعبا بالنسبة لنا، ولكنه القرار الصحيح من أجل إعطاء الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء باستخدام واتس آب”.
وتوصي الشركة عملاءها باستخدام أحدث أجهزة أندرويد أو آيفون أو ويندوز، قبل نهاية يونيو 2017، لمواصلة استخدام التطبيق.
يذكر أن واتس آب أضاف أكثر من 100 رمز تعبيري جديد مؤخرا، وخاصية الفيديو على غرار سناب شات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>